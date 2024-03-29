Главный тренер «Айлендерс» Руа доволен игрой Варламова против «Флориды»

Главный тренер «Айлендерс» Патрик Руа оценил игру российского вратаря команды Семена Варламова во встрече НХЛ с «Флоридой» (3:2). Хоккеист отразил 27 из 29 бросков по воротам.

«Сейв, который он сделал в начале игры, был важным для нас. Во втором периоде было не так много бросков, но он сделал несколько действительно хороших спасений. Он был очень надежен», — цитирует Руа официальный сайт НХЛ.