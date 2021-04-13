Главный тренер «Анахайма» похвалил Волкова за дубль в матче с «Сан-Хосе»

Главный тренер «Анахайма» Даллас Икинс оценил игру нападающего Александра Волкова, оформившего дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (4:0).

«Смена команды часто требует времени на адаптацию. Мне кажется, сегодня Волков наконец-то продемонстрировал те скорость и умение забивать, о которых мы давно знали. Вдобавок он здорово выглядел и в меньшинстве, справившись с непростым заданием, которое мы ему выделили. У него получилась очень-очень хорошая игра, на которую ему нужно равняться в дальнейшем», — цитирует Икинса русскоязычный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне НХЛ Волков сыграл 25 матчей, в которых набрал 8 (6+2) очков.

После этой победы «Анахайм» остался на последнем месте в Западном дивизионе с 33 очками, «Сан-Хосе» — шестой (40 очков).