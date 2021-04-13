У «Баффало» было более выгодное предложение по Холлу, но нападающий хотел играть за «Бостон»

Стали известны некоторые подробности обмена нападающего Тэйлора Холла из «Баффало» в «Бостон». У «Клинков» было более выгодное предложение от команды Западной конференции, но форвард хотел играть именно за «Бостон», пишет 13 апреля в Twitter инсайдер Пьер ЛеБрюн.

«Брюинз» получили в сделке форвардов Тэйлора Холла и Кертиса Лазара. «Сэйбрс» удержат 50% кэпхита Холла (4 млн долларов).

Им достался выбор «Бостона» во 2-м раунде драфта НХЛ-2021 и форвард Андерс Бьорк.

Срок контракта 29-летнего Холла истекает после завершения этого сезона. В 37 матчах у него 19 (2+17) очков при полезности «-23».