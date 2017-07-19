Гэри Бэттмен: "Зрители готовы смотреть игры НХЛ даже стоя"

Комиссионер НХЛ Гэри Бэттмен отметил важную роль молодежи в развитие лиги. По его словам, фанатская база и число игроков продолжают расти из года в год.

- Никогда еще молодежь не была вовлечена в хоккей так, как сейчас, - цитирует официальный сайт НХЛ Беттмэна. - Число хоккеистов, в том числе молодых игроков в США, достигло исторического максимума. На каждого игрока приходится в среднем по 3,1 болельщика, и наша фанатская база продолжает расти. В регулярном сезоне заполняемость трибун составила 95 процентов, а в плей-офф - более 100 процентов. Это говорит о том, что зрители были готовы смотреть игры даже стоя. Перед нами открыты огромные возможности.

Отмечается, что по данным Федерации хоккея США, в сезоне-2016/17 было зарегистрировано рекордные 555 175 хоккеистов (в том числе рекордные 115 694 игрока в возрасте до восьми лет включительно). Также был зафиксирован рекорд среди взрослых игроков - 180 400 человек. Цифры продолжают расти 14-й год подряд.