Форвард «Колорадо» Маккиннон оценил рекорд по набранным очкам в одной регулярке

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон прокомментировал свой рекорд по набранным очкам в одной регулярке.

28-летний канадец сделал две голевые передачи и теперь на его счету 140 (51+89) очков в текущем сезоне. Он побил рекорд «Эвеланш» по набранным очкам в одной регулярке. В сезоне-1981/82 Петер Штястны набрал 139 (46+93) очков.

«Это круто. Определенно легенда в лице Питера Штястного, одного из лучших, когда-либо игравших. У него были сумасшедшие сезоны. У него было много лучших сезонов, чем у меня. Очевидно, что достижение этой цели — командная работа. Многие ребята помогали мне на этом пути», — цитирует Маккиннона сайт НХЛ.