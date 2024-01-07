Георгиев заменил Просветова после четырех пропущенных шайб от «Флориды»

Вратарь «Колорадо» Иван Просветов был заменен в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды».

24-летний россиянин был заменен на 29-й минуте при счете 3:4. При этом три шайбы голкипер пропустил в первые восемь минут встречи. Место в воротах занял Александр Георгиев.

До этой игры на счету Просветова 10 матчей в сезоне, в которых он отразил 90,6 процента бросков и при коэффициенте надежности 2.84.