Соколов забросил восьмую шайбу в сезоне за фарм-клуб «Оттавы»

«Бельвиль» в матче регулярного чемпионата АХЛ на выезде обыграл «Манитобу» со счетом 3:1.

В составе фарм-клуба «Оттавы» форвард Егор Соколов отметился заброшенной шайбой в пустые ворота.

В текущем сезоне 23-летний россиянин провел 30 матчей в АХЛ, в которых набрал 18 (8+10) очков.