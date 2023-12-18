Георгиев одержал 40-ю победу в 2023 году. Это лучший результат среди всех вратарей НХЛ

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сан-Хосе» (6:2).

Для вратаря «Эвеланш» Александра Георгиева это 40-я победа в 2023 году. По этому показателю 27-летний россиянин вышел на первое место среди всех голкиперов лиги. Второе место занимает вратарь «Нэшвилл» Юусе Сарос (35 побед), замыкает тройку Коннор Хеллебайк из «Виннипега» (34).

В текущем сезоне Георгиев провел 24 матча, один раз сыграв на ноль и пропустив 69 шайб при 89,7 процента отраженных бросков.