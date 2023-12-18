«Вегас» — «Оттава»: видеообзор матча

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Оттаву» — 6:3.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Голден Найтс» 2 (1+1) очка набрал Иван Барбашев, по голу забили Джек Айкел, Джонатан Маршессо, Николя Руа, Чендлер Стивенсон и Уильям Карлссон. У «Сенаторз» шайбы забросили Джош Норрис, Ридли Грейг и Брэйди Ткачак.

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