Такой трейд затмил бы даже новый контракт Капризова.

Евгений Кузнецов и Владимир Тарасенко — в числе самых обсуждаемых российских игроков НХЛ перед драфтом расширения и открытием рынка. И «Вашингтон», и «Сент-Луис» — в поиске вариантов для обмена дорогих нападающих. О трейде Кузнецова говорят еще с середины регулярки, когда Евгений превысил лимит неприятных инцидентов. Нарушения ковид-протокола, опоздание на командное собрание, терки с главным тренером. Добавьте к этому невзрачную игру в течение последних нескольких сезонов. Сюсюкаться с форвардом Питер Лавиолетт не стал — и отстранил челябинца на несколько матчей. В скором времени Кузнецова помиловали, но долгожданного преображения не произошло и в плей-офф.

Терпение у руководства «Кэпиталз» рано или поздно должно было иссякнуть. Не раз североамериканские СМИ писали, что клуб недоволен Евгением и рассматривает варианты его обмена, что совершенно логично, учитывая, какие деньги получает россиянин (его кэпхит — 7,8 миллиона долларов).

С Тарасенко сложнее. Владимир сам запросил обмен из «Сент-Луиса», озадачив генменеджера Дуга Армстронга. У форварда действующий еще два года контракт со средней зарплатой 7,5 миллиона. Легко обменять перенесшего три операции с 2018 года хоккеиста с таким окладом не получится ни у кого. Слишком много факторов как против клуба, так и против Тарасенко, который за последние два сезона провел только 42 матча.

There's no question he can rip it.



Could Tarasenko be the much needed 97 shooter? #oilersnation #oilers pic.twitter.com/WXnOEtuv2S — Oilersnation.com, Oily Since «07 (@OilersNation) July 9, 2021

Пока ситуация с Владимиром остается неопределенной. Осложняет трейд Тарасенко пункт NTC в контракте. Клуб не может обменять нападающего без его согласия. Инсайдер Джереми Рутерфорд ранее сообщал, что Владимир подготовил список из 10 команд, в которых он хотел продолжить карьеру. В их числе оказался и «Вашингтон». На днях The Athletic опубликовал куда более неожиданную новость: «Кэпиталз» заинтересованы в прямом обмене Кузнецова на (барабанная дробь) Тарасенко.

Обмен Евгения — благо и для клуба, и для самого хоккеиста. Из застоя, в который попал россиянин, выбраться намного легче на новом месте.

«Вашингтон» же избавится от проблемного игрока, который не отрабатывает вложения. Да, можно было бы отпустить Кузнецова в «Сиэтл». Если «Вашингтон» не внесет форварда в стоп-лист, «Кракены» точно позарятся на Евгения, которого при удачном раскладе сделают первым центром новой франшизы. Но вряд ли владелец «Кэпс» Тед Леонсис намерен расстаться с ценным активом за «спасибо».

«Вашингтон» готов одобрить не самый выгодный трейд ради того, чтобы разойтись с Кузнецовым. При этом «Кэпиталз» могут прогореть, если отпустят сильного центра в другой клуб, не получив ничего взамен. Вот раскроется Евгений в новой команде — и как потом оправдываться генменеджеру Брайану Маклеллану? Разумный вариант — найти игрока с похожим статусом: приблизительно такой же кэпхит, кубковый опыт и проблемы со своим клубом. Тарасенко — идеальный кандидат.

«Кэпиталз» в очередной раз хотят запрыгнуть в чемпионское окно на двужильном Александре Овечкине, собрав вокруг него кубковую банду. Пока Великая восьмерка забивает и ведет команду за собой, руководители попытаются сделать все для оперативного результата. Вспомните тот же обмен Якуба Враны и Рикарда Паника на опытного Энтони Манту. Пригласить чистого снайпера Тарасенко, способного выдать пару сильных сезонов, если, конечно, его не подведет здоровье, — меньший риск для «Вашингтона», чем возиться с проблемным Кузнецовым.

2010 was a great time for draft photos as displayed by Vladimir Tarasenko at 15th and Evgeny Kuznetsov 26th pic.twitter.com/5vlu7jaJjw — FromRussiaWithGlove (@RussiaWithGlove) June 21, 2019

«Сент-Луис» желает получить максимальную и сиюминутную выгоду от обмена Тарасенко. Отпускать сибиряка в «Сиэтл» — плохое решение. С другой стороны, «Блюз» ограничены одобренным Владимиром списком клубов, усложняют трейд проблемы команд с потолком зарплат, повышать который планируют не раньше, чем через год. Обмен Тарасенко — одна из приоритетных задач для «Сент-Луиса» в межсезонье. Оставлять в составе хоккеиста без желания биться за клуб — бессмысленная затея. Спрос на Тарасенко, конечно, есть, но кто из клубов захочет отдать за неоднократно прооперированного форварда что-то ценное? Как минимум поэтому Армстронг может согласиться на условия «Вашингтона».

Выгода для «Сент-Луиса» зависит в том числе от отношения Кузнецову к делу. В мае Евгению исполнилось 29 лет. Форвард одном в интервью говорил, что не собирается играть до сорока, но, если после истечения действующего контракта он хочет остаться в НХЛ, ему впору браться за голову и вспоминать, как он зажигал в чемпионском плей-офф-2018. Так почему бы и не перезапустить карьеру в «Сент-Луисе», где явные проблемы с креативными нападающими?