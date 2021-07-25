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«Вашингтон» планирует подписать новый контракт с Овечкиным до открытия рынка свободных агентов

02:00
Александр Овечкин. Фото nhl.com
Александр Овечкин. Фото nhl.com
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Форвард Александр Овечкин может подписать новый контракт с «Вашингтоном» на следующей неделе, сообщает журналистка Саманта Пэлл.

Генеральный менеджер «Кэпиталз» Брайан Маклеллан заявил, что ожидает заключения сделки с 35-летним россиянином до открытия рынка свободных агентов 28 июля.

35-летний российский форвард находится в статусе неограниченно свободного агента. Если он подойдет в таком статусе к драфту расширения, то «Кэпиталз» не нужно будет защищать права на него.

Овечкин провел в «Вашингтоне» всю заокеанскую часть карьеры и завоевал Кубок Стэнли. Российский нападающий девять раз выигрывал «Морис Ришар Трофи» — приз лучшему снайперу регулярного чемпионата.

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Сергей Разин все материалы автора

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