Генменеджер «Питтсбурга» заявил, что Летанг подпишет новый контракт с клубом. Про Малкина он ничего не сказал

Генеральный менеджер «Питтсбурга» Рон Хекстолл заявил, что защитник Кристофер Летанг подпишет новый контракт с клубом, сообщает журналист Эллиотт Фридман.

Ранее сообщалось, что 35-летний канадец хочет заключить соглашение на пять лет с зарплатой более чем 8 миллионов долларов. «Питтсбург» готов подписать защитника лишь на три года.

По нынешнему контракту, который истекает в июле, хоккеист получает 7,25 миллиона долларов в год.

Летанг выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе команды защитник трижды становился обладателем Кубка Стэнли.

Отметим, что этим летом статус свободного агента также получает нападающий Евгений Малкин. Про него Хекстолл не упомянул в своем последнем заявлении.