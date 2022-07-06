Защитник «Далласа» Клинберг выйдет на рынок свободных агентов

Защитник «Далласа» Джон Клинберг выйдет на рынок свободных агентов, утверждает инсайдер Франк Серавалли.

Игрок вел переговоры о продление контракта с клубом, но стороны не смогли сойтись по условиям.

29-летний швед выступает за «Старз» с 2014 года, клуб выбрал его на драфте-2010 под общим 131-м номером в пятом раунде.

13 июля истекает срок его прежнего 7-летнего контракта с кэпхитом 4,25 миллиона долларов.

В прошедшем сезоне Клинберг набрал 47 (6+41) очков в 74 матчах при показателе полезности «минус 28».