Троих россиян выберут в первом раунде драфта НХЛ-2022 по версии Sportsnet

Интернет-портал Sportsnet предположил, как может сложиться первый раунда драфта новичков НХЛ в 2022 году.

По версии издания, под первым номером в «Монреаль» попадет нападающий из Канады Шейн Райнт.

Под вторым номером «Нью-Джерси» достанется форвард из Словакии Юрай Слафковски. «Аризона» под третьим номером выберет американского форварда Каттера Готье.

Российский защитник Павел Минтюков уйдет под 12-м номером в «Коламбус». Форвард Данила Юров будет выбран под 20-м номером «Вашингтоном», нападающий Иван Мирошниченко — под 27-м номером «Аризоной».