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Генменеджер «Оттавы» рассчитывает, что Дадонов прибавит в следующем сезоне

17:48
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Генеральный менеджер «Оттавы» Пьер Дорион заявил, что остался недоволен игрой нападающего Евгения Дадонова в прошедшем сезоне. Он надеется, что российский форвард сможет прибавить в следующем сезоне, пишет в Twitter журналист Брюс Гарриоч.

«Сенаторз» заключили с Дадоновым контракт на три года перед стартом прошлого сезона. Кэпхит контракта — 5 миллионов долларов.

В прошлом регулярном чемпионате 32-летний форвард набрал 20 (13+7) очков в 55 матчах.

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Иван Шитик все материалы автора

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