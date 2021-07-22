Генменеджер «Оттавы» рассчитывает, что Дадонов прибавит в следующем сезоне
17:48
Генеральный менеджер «Оттавы» Пьер Дорион заявил, что остался недоволен игрой нападающего Евгения Дадонова в прошедшем сезоне. Он надеется, что российский форвард сможет прибавить в следующем сезоне, пишет в Twitter журналист Брюс Гарриоч.
«Сенаторз» заключили с Дадоновым контракт на три года перед стартом прошлого сезона. Кэпхит контракта — 5 миллионов долларов.
В прошлом регулярном чемпионате 32-летний форвард набрал 20 (13+7) очков в 55 матчах.
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