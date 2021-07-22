Генменеджер «Монреаля» подтвердил, что Уэбер пропустит следующий сезон

Генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен подтвердил, что защитника Ши Уэбер пропустит следующий сезон.

«Я не рассчитываю на Уэбера в следующем сезоне», — цитирует Бержевена Sportsnet.

У 35-летнего хоккеиста вновь начались проблемы с левой лодыжкой и коленом, на которых он несколько лет назад перенес операции, а также из-за травмы большого пальца на ноге, которую в клубе считают достаточно серьезной.

Хоккеист, которому в августе исполнится 36 лет, зарабатывает по 7,86 миллиона долларов за сезон, а его контракт рассчитан до 2026 года.

Всего в НХЛ на его счету 1038 матчей и 589 (224 + 365) очков, а также 97 встреч в плей-офф, где он записал на свой счет 42 (18 + 24) балла.