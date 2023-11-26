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26 ноября, 23:44

«Миннесота» уступила «Детройту», у Капризова результативный пас

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports

«Миннесота» проиграла «Детройту» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4.

Защитник хозяев Шейн Гостисбеер принял участие во всех четырех голах своей команды — он забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи.

Российский нападающий гостей Кирилл Капризов сделал голевой пас в конце первого периода встречи. Изначально шайбу записали на него, но в перерыве было определено, что автором гола является Юэль Эрикссон Эк.

«Детройт» одержал третью победу подряд и занимает четвертое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 25 очками в 20 матчах.

«Миннесота» потерпела шестое поражение кряду и идет на 13-й строчке в таблице Западной конференции с 14 очками в 19 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Миннесота» — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Голы: Перрон — 6 (бол., Раймонд, Гостисбеер), 4:06 — 1:0. Эрикссон Эк — 10 (бол., Капризов, Зуккарелло), 19:48 — 1:1. Ларкин — 8 (Гостисбеер), 36:53 — 2:1. Перрон — 7 (бол., Гостисбеер, Ларкин), 41:29 — 3:1. Гостисбеер — 5 (п.в., Комфер, Расмуссен), 59:37 — 4:1.

Вратари: Лион — Густавссон.

Штраф: 14 — 14.

Броски: 23 (10+6+7) — 38 (6+14+18).

Наши: Костин (8.15/0/0) — Капризов (25.08/6/-2).

26 ноября. Детройт. Little Caesars Arena. 18833 зрителя

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Миннесота Уайлд
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Капризов возобновил отношения с дочкой Маликова

НХЛ: «Миннесота» уступила «Детройту», «Каролина» — «Коламбус». Результаты матчей 26 и 27 ноября
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5 Айлендерс 20 8 12 22
6 Питтсбург 20 10 10 20
7 Нью-Джерси 19 9 10 19
8 Коламбус 21 6 15 16
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 20 14 6 31
2 Флорида 20 12 8 25
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4 Тампа-Бэй 21 10 11 25
5 Торонто 19 10 9 23
6 Баффало 21 9 12 20
7 Монреаль 21 9 12 20
8 Оттава 16 8 8 16
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1 Колорадо 20 14 6 28
2 Виннипег 19 12 7 26
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4 Сент-Луис 19 10 9 21
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