«Закрыть ипотеку». Кочетков рассказал, как планирует потратить деньги после подписания нового контракта

Журналист The Athletic Кори Лавалетт рассказал о забавном ответе российского голкипера «Каролины» Петра Кочеткова.

Вратарю задали вопрос, планирует ли он какие-либо крупные траты после подписания нового контракта.

«Закрыть ипотеку», — сказал Кочетков.

Журналист задал вопрос через Андрея Свечникова, который перевёл его для партнера по команде.

С Кочетковым было заключено соглашение на 4 года и на общую сумму в 8 миллионов долларов.