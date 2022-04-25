Нападающий Стивен Стэмкос установил новый рекорд «Тампы»

«Тампа» переиграла «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:4. «Лайтнинг» одержали третью победу подряд.

Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос отметился двумя голами и двумя голевыми передачами. Он четвертый раз подряд набрал в одном матче более 3 очков. Ранее такого в истории клуба не делал никто.

Кроме того, как сообщает пресс-служба НХЛ, Стэмкос повторил рекорд лиги по количеству игр подряд с тремя и более очками — 4. Ранее в этом сезоне подобное уже удавалось защитнику Роману Йоси из «Нэшвилла».