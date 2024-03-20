Гавриков признан третьей звездой матча с «Чикаго»

Читать «СЭ» в

Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (6:2).

28-летний россиянин набрал 2 (1+1) очка. Первой звездой признан форвард «Кингз» Анже Копитар, набравший 3 (2+1) очка. Вторая звезда — форвард Адриан Кемпе, оформивший ассистентский хет-трик.

В текущем сезоне Гавриков провел 63 матча, в которых набрал 19 (5+14) очков.