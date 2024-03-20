Кучеров признан второй звездой матча с «Вегасом»

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Форвард «Тампы» Никита Кучеров стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (5:3).

30-летний россиянин набрал 4 (1+3) очка. Первой звездой признан форвард «Лайтнинг» Брэйден Пойнт, который оформил дубль. Третья звезда — защитник «Голден Найтс» Бэн Хаттон, забивший один гол.

В текущем сезоне Кучеров провел 67 матчей, в которых набрал 118 (41+77) очков.