"Бостон" принимает "Коламбус" в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ. Защитник из России Владислав Гавриков дебютировал в составе "Джекетс" в первом периоде матча.

Россиянин ранее выступал за СКА. "Коламбус" выбрал его на драфте 2015 года. За команду из Санкт-Петербурга он играл последние два сезона.

Ранее сообщалось, что в случае вылета "Коламбуса" 23-летний защитник отправится в сборную России на чемпионат мира. Счет в серии на данный момент равный - 2-2.

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