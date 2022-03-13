Францоуз подписал новый контракт с «Колорадо»
Вратарь «Колорадо» Павел Францоуз подписал новый контракт с клубом, сообщается на официальном сайте НХЛ.
Соглашение с 31-летним чехом рассчитано на два года.
«Павел — важная составляющая нашего тандема вратарей, и мы полностью доверяем ему. Он станет ключевой частью нашей команды в будущем. Он продемонстрировал огромную настойчивость и самоотверженность в преодолении проблем и травм, с которыми он столкнулся», — сказал исполнительный вице-президент и генеральный менеджер «Колорадо» Джо Сакик.
Францоуз выступает за «Колорадо» с декабря 2018 года. В текущем сезоне вратарь провел 14 матчей, в которых дважды сыграл на ноль и пропустил 32 шайбы при 92 процентах отраженных бросков.
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|40
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|35
|24
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|Рейнджерс
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|36
|22
|77
|4
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|60
|32
|28
|74
|5
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|59
|29
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|23
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|47
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|46
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|58
|40
|18
|85
|2
|Тампа-Бэй
|57
|37
|20
|80
|3
|Торонто
|58
|37
|21
|79
|4
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|58
|35
|23
|75
|5
|Детройт
|58
|24
|34
|55
|6
|Оттава
|57
|21
|36
|47
|7
|Баффало
|59
|19
|40
|46
|8
|Монреаль
|57
|15
|42
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|59
|41
|18
|87
|2
|Сент-Луис
|58
|34
|24
|75
|3
|Миннесота
|57
|34
|23
|72
|4
|Нэшвилл
|58
|33
|25
|70
|5
|Даллас
|56
|32
|24
|67
|6
|Виннипег
|59
|26
|33
|62
|7
|Чикаго
|59
|21
|38
|50
|8
|Аризона
|57
|18
|39
|40
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|57
|35
|22
|77
|2
|Лос-Анджелес
|59
|32
|27
|72
|3
|Вегас
|60
|32
|28
|68
|4
|Эдмонтон
|58
|31
|27
|66
|5
|Ванкувер
|59
|29
|30
|65
|6
|Анахайм
|60
|27
|33
|63
|7
|Сан-Хосе
|57
|25
|32
|57
|8
|Сиэтл
|60
|17
|43
|40
|13.03
|03:00
|
Бостон – Аризона
|- : -
|13.03
|03:00
|
Калгари – Детройт
|- : -
|13.03
|03:00
|
Монреаль – Сиэтл
|- : -
|13.03
|03:00
|
Нью-Джерси – Анахайм
|- : -
|13.03
|03:00
|
Оттава – Чикаго
|- : -
|13.03
|04:00
|
Даллас – Рейнджерс
|- : -
|13.03
|05:30
|
Сан-Хосе – Лос-Анджелес
|- : -
|13.03
|06:00
|
Эдмонтон – Тампа-Бэй
|- : -
|13.03
|23:00
|
Баффало – Торонто
|- : -
|И
|О
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|58
|82
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|57
|81
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|58
|79
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|55
|44
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|58
|38
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|58
|38
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|38
|2.02
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|27
|2.06
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|45
|2.09