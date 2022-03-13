Францоуз подписал новый контракт с «Колорадо»

Вратарь «Колорадо» Павел Францоуз подписал новый контракт с клубом, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Соглашение с 31-летним чехом рассчитано на два года.

«Павел — важная составляющая нашего тандема вратарей, и мы полностью доверяем ему. Он станет ключевой частью нашей команды в будущем. Он продемонстрировал огромную настойчивость и самоотверженность в преодолении проблем и травм, с которыми он столкнулся», — сказал исполнительный вице-президент и генеральный менеджер «Колорадо» Джо Сакик.

Францоуз выступает за «Колорадо» с декабря 2018 года. В текущем сезоне вратарь провел 14 матчей, в которых дважды сыграл на ноль и пропустил 32 шайбы при 92 процентах отраженных бросков.