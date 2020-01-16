Форвард «Виннипега» резко раскритиковал НХЛ за бездействие

Нападающий «Виннипега» Матье Перро раскритиковал решение лиги оставить без наказания опасный силовой прием, который против него провел форвард «Ванкувера» Джейк Виртанен.

— Департамент безопасности, иди в жопу, — цитирует Перро автор The Athletic Кен Уиби в Twitter. — Теперь мне надо взять все в свои руки. В следующий раз, когда меня ударят в голову и не получат наказания, я возьму и рубану клюшкой в ответ сопернику. Я — самый маленький в на площадке, так что не могу подраться ни с кем, а защититься могу только клюшкой. И пусть только меня попробуют дисквалифицировать! Я самый маленький игрок «Джетс», мне сложно с кем-то подраться. Все, что я могу сделать — защитить себя клюшкой. И следующему, кто захочет меня ударить, я двину своей долбанной клюшкой по его голове.

And he has a very legit reason to be angry.



Cheap shot delivered by Jake Virtanen. pic.twitter.com/7dnsqkQ9un — JetsNation (@NHLJetsNation) January 15, 2020

Добавим, что Перро только недавно оправился от своего очередного сотрясения мозга.