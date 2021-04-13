Форвард «Вегаса» Пачиоретти забросил 300-ю шайбу в НХЛ. Видео

Нападающий «Вегаса» Макс Пачиоретти 13 апреля в матче регулярного сезона НХЛ против «Лос-Анджелеса» отличился голом.

32-летний американец принял шайбу у левого борта и с кистей поразил ближнюю девятку.

Для Пачиоретти этот гол стал 300-м в НХЛ. До «Вегаса» хоккеист выступал в «Монреале».

ain't no stopping that ? pic.twitter.com/XWOSiGzXRa — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) April 13, 2021

Всего в лиге форвард провел 802 игры и набрал 591 (300+291) очко.