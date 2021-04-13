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Форвард «Вегаса» Пачиоретти забросил 300-ю шайбу в НХЛ. Видео

07:23
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Нападающий «Вегаса» Макс Пачиоретти 13 апреля в матче регулярного сезона НХЛ против «Лос-Анджелеса» отличился голом.

32-летний американец принял шайбу у левого борта и с кистей поразил ближнюю девятку.

Для Пачиоретти этот гол стал 300-м в НХЛ. До «Вегаса» хоккеист выступал в «Монреале».

Всего в лиге форвард провел 802 игры и набрал 591 (300+291) очко.

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