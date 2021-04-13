Форвард «Вегаса» Пачиоретти забросил 300-ю шайбу в НХЛ. Видео
07:23
Нападающий «Вегаса» Макс Пачиоретти 13 апреля в матче регулярного сезона НХЛ против «Лос-Анджелеса» отличился голом.
32-летний американец принял шайбу у левого борта и с кистей поразил ближнюю девятку.
Для Пачиоретти этот гол стал 300-м в НХЛ. До «Вегаса» хоккеист выступал в «Монреале».
ain't no stopping that ? pic.twitter.com/XWOSiGzXRa— Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) April 13, 2021
Всего в лиге форвард провел 802 игры и набрал 591 (300+291) очко.
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