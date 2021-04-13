«Ванкувер» приступил к тренировкам после вспышки коронавируса в клубе

«Ванкувер» 12 апреля приступил к тренировкам после вспышки коронавируса в клубе, сообщает официальный сайт НХЛ.

В понедельник команда провела первую совместную тренировку за 11 дней, пропустив семь матчей регулярного сезона.

«Некоторые ребята чувствуют себя очень хорошо и готовы играть. У других есть остаточные явления после коронавируса. Им нужно тренироваться, чтобы сделать следующий шаг. Они должны заниматься на льду, набирать форму, играть. Мы разберемся с этими вопросами. Если они не успеют полностью восстановиться после болезни, мы решим, как нам быть. Но пока мы рассчитываем, что выйдем на игру в пятницу в полном составе», — заявил генеральный менеджер клуба Джим Беннинг.

Свой первый матч после паузы «Ванкувер» проведет 17 апреля против «Эдмонтона».

30 марта коронавирус был выявлен у форварда «Кэнакс» Адама Годетта. После этого в команде произошла вспышка COVID-19, из-за которой 25 представителей «Ванкувера» сдали положительные тесты на коронавирус.

11 апреля НХЛ продлила регулярный сезон до 16 мая из-за вспышки коронавируса в канадском клубе.