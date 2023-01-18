Самсонов сделал красивый сейв и спас «Торонто» от поражения в матче с «Флоридой». Видео

Российский вратарь «Торонто» Илья Самсонов сделал важный сейв в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (5:4 ОТ).

В середине третьего периода при счете 4:4 Самсонов спас свою команду, отразив бросок форварда «Пантерз» Картера Верхэге, который вышел 1 на 1 с голкипером.

Самсонов был признан третьей звездой встречи. Россиянин вышел на лед при счете 2:4 в начале второго периода и отразил все 11 бросков по своим воротам.