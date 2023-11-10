«Колорадо» проиграл «Сиэтлу». Просветов отразил 19 бросков
«Колорадо» на своем льду проиграл «Сиэтлу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4.
Российский голкипер «Эвеланш» Иван Просветов отразил 19 из 23 бросков по своим воротам. Нападающий Валерий Ничушкин отметился одной заброшенной шайбой.
«Колорадо» с 16 очками идет на 5-м месте в Западной конференции. «Сиэтл» располагается на 10-й строчке — 13 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Сиэтл» — 3:4 (0:1, 2:2, 1:1)
Голы: Шварц — 7 (Картье, Данн), 18:39 — 0:1. Бьоркстранд — 5 (Олексяк, Ларссон), 24:29 — 0:2. Байрам — 3 (Маккиннон, Лехконен), 24:57 — 1:2. Бенайерс — 1 (бол., Данн, Шварц), 31:35 — 1:3. Маккиннон — 6 (Макар, Рантанен), 35:40 — 2:3. Ничушкин — 2 (Тэйвз, Маккиннон), 52:15 — 3:3. Бьоркстранд — 6 (Толванен, Ларссон), 59:28 — 3:4.
Вратари: Просветов (59:28) — Грубауэр.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 26 (10+9+7) — 24 (8+9+7).
Наши: Ничушкин (20.35/3/+2) — -.
10 ноября. Денвер. Ball Arena. 18 124 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|13
|10
|3
|21
|2
|Каролина
|13
|8
|5
|16
|3
|Нью-Джерси
|12
|7
|5
|15
|4
|Айлендерс
|12
|5
|7
|13
|5
|Вашингтон
|11
|5
|6
|12
|6
|Филадельфия
|13
|5
|8
|11
|7
|Коламбус
|13
|4
|9
|11
|8
|Питтсбург
|11
|5
|6
|10
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|13
|11
|2
|23
|2
|Детройт
|14
|7
|7
|16
|3
|Тампа-Бэй
|14
|6
|8
|16
|4
|Флорида
|12
|7
|5
|15
|5
|Торонто
|13
|6
|7
|14
|6
|Монреаль
|13
|6
|7
|14
|7
|Баффало
|13
|6
|7
|13
|8
|Оттава
|12
|5
|7
|10
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|12
|8
|4
|17
|2
|Колорадо
|12
|8
|4
|16
|3
|Виннипег
|13
|7
|6
|16
|4
|Сент-Луис
|12
|6
|6
|13
|5
|Аризона
|13
|6
|7
|13
|6
|Миннесота
|13
|5
|8
|12
|7
|Чикаго
|12
|5
|7
|10
|8
|Нэшвилл
|13
|5
|8
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|14
|11
|3
|23
|2
|Ванкувер
|13
|10
|3
|21
|3
|Лос-Анджелес
|12
|8
|4
|18
|4
|Анахайм
|12
|7
|5
|14
|5
|Сиэтл
|14
|5
|9
|13
|6
|Калгари
|12
|4
|8
|9
|7
|Эдмонтон
|11
|2
|9
|5
|8
|Сан-Хосе
|12
|1
|11
|3
|10.11
|03:00
|
Бостон – Айлендерс
|5 : 2
|10.11
|03:00
|
Рейнджерс – Миннесота
|4 : 1
|10.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Чикаго
|3 : 5
|10.11
|03:00
|
Детройт – Монреаль
|2 : 3 ОТ
|10.11
|03:00
|
Оттава – Ванкувер
|2 : 5
|10.11
|03:30
|
Коламбус – Даллас
|2 : 5
|10.11
|04:00
|
Виннипег – Нэшвилл
|6 : 3
|10.11
|04:00
|
Сент-Луис – Аризона
|2 : 1
|10.11
|05:00
|
Колорадо – Сиэтл
|3 : 4
|10.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Эдмонтон
|- : -
|10.11
|06:30
|
Лос-Анджелес – Питтсбург
|- : -
|И
|О
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|13
|24
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|14
|23
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|13
|22
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|13
|13
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|14
|11
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|13
|11
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|6
|1.48
|
|
Тэтчер Демко
Ванкувер
|9
|1.6