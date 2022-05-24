Кадри отреагировал на угрозы в свой адрес после третьего матча серии против «Сент-Луиса»

Форвард «Колорадо» Назем Кадри отреагировал на угрозы в свой адрес после третьего матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Сент-Луиса» (5:2).

«К сожалению, я уже давно сталкиваюсь с этим. Грустно об этом говорить, но это факт. У меня хорошо получается отодвигать все это на задний план. Это серьезно, но я стараюсь вести себя, будто это не так, и просто продолжаю двигаться вперед. Я знаю, что те сообщения, которые я получил, не отражают позицию каждого фаната «Сент-Луиса». Но что касается хейтеров, хет-трик в четвертом матче — это для них», — приводит слова Кадри NHL On TNT.

23 мая стало известно, что полиция расследует угрозы в адрес форварда «Колорадо».

Напомним, что в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли вратарь «Блюзменов» Джордан Биннингтон получил травму после столкновения с участием Кадри. После этого игрок ливанского происхождения подвергся угрозам.

Сегодня в четвертом матче между «Сент-Луисом» и «Колорадо» (3:6) Кадри набрал 4 (3+1) очка, сделав первый в карьере хет-трик в плей-офф.

После этой встречи счет в серии стал 3-1 в пользу «Колорадо». Следующий матч пройдет 26 мая и начнется в 02.00 мск.