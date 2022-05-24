Две передачи Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Сент-Луис» в четвертом матче серии
«Колорадо» в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл «Сент-Луис» со счетом 6:3.
В составе «Эвеланш» хет-трик оформил Назема Кадри, еще по шайбе забросили Эрик Джонсон, Девон Тейвз и Микко Рантанен, у Валерия Ничушкина две результативные передачи. В составе «Блюз» дубль оформил Дэвид Перрон, 2 (1+1) очка у Павла Бучневича.
После этого матча счет в серии стал 3-1 в пользу «Колорадо». Следующий матч пройдет 26 мая и начнется в 02.00 мск.
НХЛ
Плей-офф. Второй раунд
«Сент-Луис» — «Колорадо» — 3:6 (1:0, 2:4, 0:2)
Голы: Перрон — 8 (Бучневич), 5:07 — 1:0. Э. Джонсон — 1 (Ньюхук, Байрам), 22:44 — 1:1. Кадри — 3 (Ничушкин), 24:07 — 1:2. Тэйвз — 4, 24:26 — 1:3. Кадри — 4 (Байрам, Макар), 27:37 — 1:4. Перрон — 9 (бол., Перунович, Шенн), 37:02 — 2:4. Бучневич — 1 (бол., Кайру, Саад), 39:27 — 3:4. Кадри — 5 (Ничушкин), 49:38 — 3:5. Рантанен — 1 (п.в., Кадри), 59:58 — 3:6.
Вратари: Хуссо (51:03 — 51:27, 56:54 — 59:58) — Кемпер.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 20 (3+12+5) — 37 (15+13+9).
Наши: Барбашев (11.30/0/-2), Бучневич (21.50/2/-1), Тарасенко (19.49/1/-2), Торопченко (7.20/2/-1) — Ничушкин (18.22/2/+3).
24 мая. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.
Счет в серии 1-3.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Калгари - Эдмонтон
|1 - 2
|
Каролина - Рейнджерс
|2 - 1
|
Колорадо - Сент-Луис
|3 - 1
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
|0 - 4
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|10
|23
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|10
|23
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|10
|19
|И
|Г
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|10
|10
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|10
|10
|
|
Джейк Гюнтцель
Питтсбург
|7
|8
|И
|КН
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.81