Две передачи Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Сент-Луис» в четвертом матче серии

«Колорадо» в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл «Сент-Луис» со счетом 6:3.

В составе «Эвеланш» хет-трик оформил Назема Кадри, еще по шайбе забросили Эрик Джонсон, Девон Тейвз и Микко Рантанен, у Валерия Ничушкина две результативные передачи. В составе «Блюз» дубль оформил Дэвид Перрон, 2 (1+1) очка у Павла Бучневича.

После этого матча счет в серии стал 3-1 в пользу «Колорадо». Следующий матч пройдет 26 мая и начнется в 02.00 мск.

НХЛ

Плей-офф. Второй раунд

«Сент-Луис» — «Колорадо» — 3:6 (1:0, 2:4, 0:2)

Голы: Перрон — 8 (Бучневич), 5:07 — 1:0. Э. Джонсон — 1 (Ньюхук, Байрам), 22:44 — 1:1. Кадри — 3 (Ничушкин), 24:07 — 1:2. Тэйвз — 4, 24:26 — 1:3. Кадри — 4 (Байрам, Макар), 27:37 — 1:4. Перрон — 9 (бол., Перунович, Шенн), 37:02 — 2:4. Бучневич — 1 (бол., Кайру, Саад), 39:27 — 3:4. Кадри — 5 (Ничушкин), 49:38 — 3:5. Рантанен — 1 (п.в., Кадри), 59:58 — 3:6.

Вратари: Хуссо (51:03 — 51:27, 56:54 — 59:58) — Кемпер.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 20 (3+12+5) — 37 (15+13+9).

Наши: Барбашев (11.30/0/-2), Бучневич (21.50/2/-1), Тарасенко (19.49/1/-2), Торопченко (7.20/2/-1) — Ничушкин (18.22/2/+3).

24 мая. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.

Счет в серии 1-3.