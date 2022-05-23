Полиция расследует угрозы в адрес Кадри после третьего матча серии с «Сент-Луисом»

Полиция совместно с «Колорадо» расследуют угрозы в адрес форварда Назема Кадри после третьего матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Сент-Луиса» (5:2).

«В «Эвеланш» знают об угрозах в адрес Назема Кадри и работают с местными правоохранительными органами над расследованием», — говорится в заявлении команды.

В начале встречи Кадри столкнулся с вратарем «Сент-Луиса» Джорданом Биннингтоном. Голкипер не смог продолжить встречу и был заменен на Вилле Хуссо.

Счет в серии 2-1 в пользу «Эвеланш». Следующий матч пройдет 24 мая и начнется в 4:30 мск.