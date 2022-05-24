Киллорн о выходе в полуфинал Кубка Стэнли: «Счастлив быть частью «Тампы»

Нападающий «Тампы» Алекс Киллорн прокомментировал победу над «Флоридой» (2:0) в четвертом матче полуфинальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Подопечные Джона Купера выиграли серию со счетом 4-0 и вышли в финал Восточной конференции, где встретится с победителем пары «Каролина» — «Рейнджерс» (2-1 в серии).

«Быть частью этой команды — это нечто особенное, — приводит слова Киллорна официальный сайт НХЛ. — Думаю, что в этой команде много игроков, которые войдут в Зал славы. Так что, честно говоря, я просто счастлив быть частью «Тампы».

«Тампа» выиграла свою 10-ю серию плей-офф подряд и повторила результат «Монреаля» (10 победных серий кряду с 1956 по 1960 год). Рекорд принадлежит «Айлендерс» — 19 победных серий кряду с 1980 по 1984 год.