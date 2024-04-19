Боунесс оценил дебют Чибрикова за «Виннипег»

Главный тренер «Виннипега» Рик Боунесс поделился впечатлениями от игры форварда Никиты Чибрикова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (4:2).

«Ламберт и Чибриков — эти двое ребят вступают в игру и выглядят хорошо. Для них это хороший матч, они смогли получить немного времени на льду. Мы не совпадали по звеньям, но они действительно чувствовали себя комфортно», — приводит слова Боунесса официальный сайт НХЛ.

21-летний россиянин провел дебютный матч в НХЛ, отметившись голом, и был признан первой звездой встречи.