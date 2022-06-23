Тренер «Тампы» после поражения в овертайме четвертого матча с «Колорадо» ответил только на один вопрос

Главный тренер «Тампы» Джон Купер после поражения в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Колорадо» (2:3 ОТ) на пресс-конференции ответил только на один вопрос.

Купер заявил, что у него разрывается сердце за игроков, так как победный гол «Колорадо» нельзя было засчитывать. После этого 54-летний канадец заявил, что ответит на остальные вопросы завтра.

Скорее всего, Купер намекал на то, что во время гола в овертайме у «Колорадо» было нарушение численного состава.

После этого матча счет в серии 3-1 в пользу «Колорадо». Пятая встреча пройдет 25 июня в Денвере и начнется в 03.00 мск.