Нападающий «Чикаго» Холл не сыграет до конца сезона из-за операции

Форвард «Чикаго» Тэйлор Холл больше не выйдет на лед в текущем сезоне НХЛ, сообщает пресс-служба клуба.

В ближайшее время 32-летний канадец перенесет операцию на правом колене. В последний раз он сыграл 19 ноября против «Баффало» (2:3).

В текущем сезоне Холл набрал 4 (2+2) очка в 10 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

«Чикаго» после 17 матчей с 10 очками занимает предпоследнее место в Западной конференции НХЛ.