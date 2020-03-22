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Фонд «Калгари» выделит 1,15 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом

08:54
Стадион «Калгари». Фото НХЛ
Стадион «Калгари». Фото НХЛ
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Благотворительный фонд «Калгари» пожертвует 1,15 миллиона долларов в медицинские организации города на борьбу с коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба. Председатель фонда Джефф Маккейг поблагодарил врачей за работу на фоне пандемии и пообещал продолжить оказывать помощь в бальнейшем.

12 марта сезон НХЛ был приостановлен из-за коронавируса. Накануне было официально объявлено об отмене чемпионата мира по хоккею-2020.

По последним данным коронавирусом заболело более 308 тысяч человек, из них выздоровело порядка 95 тысяч, умерло 13 тысяч. В России официально выявлено 306 случаев заболевания и 1 смерть, в Канаде заразилось порядка тысячи, 12 умерли.

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