Фонд «Калгари» выделит 1,15 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом

Благотворительный фонд «Калгари» пожертвует 1,15 миллиона долларов в медицинские организации города на борьбу с коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба. Председатель фонда Джефф Маккейг поблагодарил врачей за работу на фоне пандемии и пообещал продолжить оказывать помощь в бальнейшем.

12 марта сезон НХЛ был приостановлен из-за коронавируса. Накануне было официально объявлено об отмене чемпионата мира по хоккею-2020.

По последним данным коронавирусом заболело более 308 тысяч человек, из них выздоровело порядка 95 тысяч, умерло 13 тысяч. В России официально выявлено 306 случаев заболевания и 1 смерть, в Канаде заразилось порядка тысячи, 12 умерли.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется