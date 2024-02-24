«Флорида» на своем поле сыграет против «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с субботы на воскресенье, 25 февраля. Встреча пройдет на «Эмерант Банк-арене» в Санрайзе, Флорида, США. Начало — в 02.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Флорида» — «Вашингтон» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Флорида» занимает сейчас 3-е место в таблице Восточной конференции, набрав 78 очков. «Вашингтон» идет на 9-й строчке «Востока», имея в своем активе 60 очков. «Флорида» занимает сейчас 3-е место в таблице Восточной конференции, набрав 78 очков. «Вашингтон» идет на 9-й строчке «Востока», имея в своем активе 60 очков.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.