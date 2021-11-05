Овечкин набрал 3 очка в проигранном матче «Вашингтона» с «Филадельфией»
04:46
«Флорида» в овертайме выиграла у «Вашингтона» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победную шайбу забросил Ээту Луостаринен. «Кэпиталз» потерпели второе поражение кряду.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.
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