Овечкин набрал 3 очка в проигранном матче «Вашингтона» с «Филадельфией»

«Флорида» в овертайме выиграла у «Вашингтона» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победную шайбу забросил Ээту Луостаринен. «Кэпиталз» потерпели второе поражение кряду.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.