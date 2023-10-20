«Флорида» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ

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«Флорида» переиграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. Для «Пантерз» это вторая победа подряд.

В составе победителей голами отметились Кевин Стенлунд, Оливер Экман-Ларссон и Сэм Рейнхарт. Единственная щайба «Мэйпл Ливз» на счету Митча Марнера.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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