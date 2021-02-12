«Флорида» обыграла «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). «Пантерз» прервали шестиматчевую победную серию «Лайтнинг».

Российский голкиперы «Флориды» Сергей Бобровский отразил 19 бросков, а Андрей Василевский из «Тампы» — 24. Также на счету последнего голевая передача.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Тампа-Бэй» — 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)

Голы: Ватрано — 2 (Типпетт, Луостаринен), 8:56 — 1:0. Веннберг — 3 (Юбердо, Хернквист), 28:31 — 2:0. Пойнт — 5 (бол., Палат, Хедман), 30:55 — 2:1. Экблад — 4 (бол., Яндл, Барков), 32:54 — 3:1. Верхэге — 7 (Веннберг, Экблад), 34:55 — 4:1. Пойнт — 6 (бол., Хедман, Василевский), 40:54 — 4:2. Коннолли — 1 (п.в., Уигар), 59:00 — 5:2.

Вратари: Бобровский — Василевский (56:38 — 59:00).

Штраф: 13 — 13.

Броски: 29 (8+11+10) — 21 (6+9+6).

Наши: — - Волков (11.58/1/0), Сергачев (21.45/2/-2).

12 февраля. Майами. BB&T Center.