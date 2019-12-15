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«Флорида» проиграла «Бостону», Бобровский отразил 38 бросков из 41.

05:51
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«Флорида» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграла «Бостону» — 2:4. Дубль в составе победителей оформил лидер снайперской гонки Давид Пастрняк.

На счету российского нападающего «Флориды» Евгения Дадонова 2 броска в створ, силовой прием и блок-шот за 14.29 на льду. Сергей Бобровский отразил 38 бросков из 41

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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