«Баффало» продлил контракт с нападающим Джостом

«Баффало» объявил о продлении контракта с форвардом Тайсоном Джостом на год.

Кэпхит 25-летнего игрока составит 2 миллиона долларов.

В сезоне-2022/23 он выступал за «Миннесоту» и «Баффало», набрав 25 (7+18) очков в 71 матче регулярного чемпионата НХЛ. Всего в лиге у Джоста 413 матчей и 134 (54+80) очков. В плей-офф — 46 игр и 10 (6+4) баллов.