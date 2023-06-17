«Ванкувер» выкупил контракт защитника Экмана-Ларссона

«Ванкувер» принял решение выкупить контракт защитника Оливера Экман-Ларссона, сообщает The Score.

У хоккеиста оставалось еще четыре года договора с «Кэнакс» со среднегодовой зарплатой 8,25 миллиона долларов.

В прошедшем сезоне Экман-Ларссон набрал 22 (2+20) очка в 54 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Сообщается, что выкуп позволит «Кэнакс» сэкономить более 8 миллионов долларов в предстоящем сезоне.

Контракт на 8,25 миллионов долларов в год был подписан «Аризоной» в 2018 году. В 2021 году хоккеиста обменяли в «Ванкувер», а также «Койоты» сохраняли 12% договора игрока в своей платежной ведомости.