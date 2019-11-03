«Флорида» победила «Детройт», Бобровский впервые в сезоне сыграл на ноль

«Флорида» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победила «Детройт» — 4:0. Дубль оформил Джонатан Юбердо, также отличились Александр Барков и Бретт Коннолли. Голкипер «пантер» Сергей Бобровский впервые сыграл на ноль за эту команду. Он отразил 22 броска. У Евгения Дадонова показатель полезности «+2» за 14.30 на льду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Детройт» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Голы: Коннолли — 5 (Мальгин, Ватрано), 3:05 — 1:0. Барков — 2 (бол., Юбердо, Яндл), 16:54 — 2:0. Юбердо — 8 (Барков, Строльман), 26:45 — 3:0. Юбердо — 9 (Яндл, Экблад), 50:46 — 4:0.

Вратари: Бобровский — Бернье.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 41 (15+14+12) — 22 (7+7+8).

Наши: Дадонов (14.30/0/+2) — -.

3 ноября. Майами. BB&T Center.

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