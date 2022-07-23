Ткачак по восьмилетнему контракту с «Флоридой» заработает 76 миллионов долларов

Форвард «Калгари» Мэттью Ткачак в результате обмена перешел во «Флориду».

После обмена 24-летний американец подписал контракт до конца сезона-2029/30. По условиям соглашения форвард получит 76 млн долларов.

В минувшем сезоне Ткачак провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 104 (62+42) очка. Также на его счету 10 (4+6) очков в 12 матчах плей-офф.