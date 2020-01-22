«Флорида» обыграла «Чикаго», Бобровский сделал 32 сэйва, Дадонов забросил шайбу
«Чикаго» на своем льду проиграл «Флориде» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:4). «Пантерз» одержали шестую победу кряду, прервав пятиматчевую победную серию «Блэкхокс».
Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 32 из 35 бросков по своим воротам. Форвард Евгений Дадонов отметился голом.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Флорида» — 3:4 (0:0, 1:4, 2:0)
Голы: Дадонов — 23 (Барков, Матесон), 24:43 — 0:1. Ватрано — 12 (Тонинато, Хоффман), 26:14 — 0:2. Ватрано — 13 (Экблад, Бойл), 30:04 — 0:3. Дак — 7 (Дебринкэт, Куккук), 33:33 — 1:3. Ватрано — 14 (бол., Хоффман, Юбердо), 39:23 — 1:4. Каджула — 6 (бол., Густафссон, Кит), 44:00 — 2:4. Кейн — 25 (Дак, Густафссон), 58:45 — 3:4.
Вратари: Ленер (58:00 — 58:45, 59:02 — 59:28) — Бобровский.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 35 (6+14+15) — 26 (7+13+6).
Наши: — - Дадонов (14.53/3/+1).
22 января. Чикаго. United Center.