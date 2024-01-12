«Флорида» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Лос-Анджелес» — 3:2 ОТ. «Пантерз» одержали девятую победу подряд.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Победную шайбу за секунду до конца овертайма забросил Сэм Рейнхарт. Голевой передачей в этой атаке отметился российский вратарь Сергей Бобровский, который также отразил 31 из 33 бросков.

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