«Баффало» — «Даллас»: видеообзор матча НХЛ

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«Баффало» проиграл «Далласу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2.

За «Старз» голы забили Мэтт Дюшен и Сэм Стил. У «Сэйбрз» единственную шайбу забросил Тэйдж Томпсон.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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