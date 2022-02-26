Хет-трик Райана принес «Эдмонтону» победу над «Флоридой»

«Эдмонтон» на выезде обыграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Ойлерз» переиграли «Пантер» со счетом 4:3.

Хет-трик оформил нападающий «Нефтяников» Дерек Райан. Форвард Коннор Макдэвид сделал две голевые передачи, нападающий Леон Драйзайтль забросил очередную шайбу в сезоне.

В составе «Флориды» дважды отличился центрфорвард Александр Барков.

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«Флорида» — «Эдмонтон» — 3:4 (2:1, 0:3, 1:0)

Голы: Райан — 5 (Фогеле, Шор), 10:14 — 0:1. Лунделл — 12 (Ватрано, Райнхарт), 11:50 — 1:1. Барков — 24 (бол., Дюклер, Экблад), 16:38 — 2:1. Райан — 6 (Маклеод, Ниемеляйнен), 27:29 — 2:2. Драйзайтль — 36 (бол., Макдэвид, Бэрри), 30:04 — 2:3. Райан — 7 (Кейн, Макдэвид), 39:16 — 2:4. Барков — 25 (бол., Юбердо, Дюклер), 55:51 — 3:4.

Вратари: Бобровский (56:38 — 58:04, 58:14) — Коскинен.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 47 (19+16+12) — 22 (7+9+6).

Наши: — - -.

26 февраля. Майами. FLA Live Arena.