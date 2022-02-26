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Сегодня, 23:05

«Филадельфия» переиграла «Вашингтон», Кузнецов отметился голевой передачей

«Филадельфия» переиграла «Вашингтон» в матче НХЛ
Иван Шитик
Корреспондент
26 февраля. «Филадельфия» — «Вашингтон» — 2:1.
Фото USA Today Sports

«Филадельфия» переиграла «Вшингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Летчики» взяли верх со счетом 2:1.

Отметим, что первая шайба в ворота голкипера «Кэпиталз» Ильи Самсонова влетела уже на 11-й секунде первого периода.

В составе «Вашингтона» нападающий Евгений Кузнецов отметился голевой передачей.

Капитан «Столичных» Александр Овечкин провел 1249-й матч в НХЛ за карьеру. Таким образом, он обошел Сергея Федорова по количеству матчей в НХЛ среди россиян. Теперь он вышел на единоличное третье место.

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«Филадельфия» — «Вашингтон» — 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Голы: Жиру — 17 (Аткинсон, Фараби), 0:11 — 1:0. Аткинсон — 18 (Лотон, Ристолайнен), 18:38 — 2:0. Оши — 6 (бол., Бэкстрем, Кузнецов), 26:53 — 2:1.

Вратари: Харт — Самсонов (57:58).

Штраф: 11 — 9.

Броски: 22 (14+4+4) — 28 (9+11+8).

Наши: Проворов (24.48/1/+2) — Кузнецов (18.39/4/-1), Овечкин (20.23/2/-2), Орлов (20.04/2/-1).

26 февраля. Филадельфия. Wells Fargo Center.

Александр Овечкин
Евгений Кузнецов (хоккей)
Илья Самсонов
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Филадельфия Флайерз
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6 Айлендерс 47 19 28 46
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8 Нью-Джерси 52 18 34 41
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2 Тампа-Бэй 50 33 17 72
3 Торонто 51 33 18 70
4 Бостон 51 30 21 64
5 Детройт 52 23 29 52
6 Оттава 50 19 31 43
7 Баффало 53 16 37 40
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Центральный дивизион И В П О
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4 Эдмонтон 52 29 23 61
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Аризона – Вегас
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26.02 06:00
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 1 : 4
26.02 20:30
Филадельфия – Вашингтон
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26.02 20:30
Флорида – Эдмонтон
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